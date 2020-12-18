Министр здравоохранения провел Аксенову экскурсию по новому медцентру им. Семашко

Глава Крыма Сергей Аксенов осмотрел новый медцентр им. Семашко
Фото: Александра Тимощенко
Во время официального открытия нового медцентра им. Семашко глава Крыма Сергей Аксенов полностью осмотрел больницу, передает корреспондент КП-Крым.
Экскурсию для главы региона провел министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко. Он рассказал о новом оборудовании и перспективах медцентра Семашко.
- Эта больница - одна из самых больших и современных на юге России. Компетенция наших специалистов и врачей очень высокая, - отметил Аксенов после осмотра медцентра.
Новое оборудование медцентра позволит проводить пациентам сложные операции.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50