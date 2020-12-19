На трассе под Симферополем загорелся автомобиль

Фото: МЧС Крыма

На трассе под Симферополем загорелся легковой автомобиль Daewoo Nexia.

Случилось это вчера, 18 декабря, вечером в районе села Мирное. На место происшествия по вызову прибыли сотрудники МЧС.

- Сотрудниками МЧС России установлено, что во время движения загорелся моторный отсек Daewoo Nexia. Водитель своевременно покинул автомобиль. В связи с тем, что на транспортном средстве было установлено газовое оборудование - существовала угроза взрыва, - сообщается на сайте МЧС Крыма.

Огнеборцы быстро потушили пожар — газовый баллон в авто не взорвался, а водитель не пострадал.

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