Мыться реже, а платить больше: В Крыму вырастут тарифы на воду в 2021 году

Фото: Госкомцен Крыма

Государственный комитет по ценам и тарифам Республики Крым установил цены на водоснабжение и водоотведение для крымчан на 2021 год.

Так, в полугодии 2021 года тарифы на воду и стоки останутся прежние.

А вот уже с 1 июля будущего года за кубометр воды крымчане заплатят до 32,69 рублей — в зависимости от региона.

Максимальный тариф на услуги водоотведения составит со второй половины 2021 года все те же 32,69 рублей за кубометр.

- При этом рост тарифов на каждую из услуг ограничен уровнем в 3,6%, - рассказали в Госкомцене Крыма.

Напомним, в ряде регионов Крыма действуют жесткие графики подачи воды для жителей многоэтажных домов из-за вододефицита.

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