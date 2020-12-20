В Ялте внук украл у бабушки 270 тысяч рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Житель Ялты похитил у родной бабушки 270 тысяч рублей. Деньги молодой человек потратил на собственные нужды.

В полицию курортной столицы Крыма обратилась 80-летняя пенсионерка: неизвестный вытащил из ее сумки 270 тысяч рублей. Женщина подозревала в краже внука, поскольку только он знал, где хранятся деньги.

Сотрудники правоохранительных органов во время расследования дела задержали 24-летнего парня, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Задержанный написал явку с повинной, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму. Из его слов, украденную сумму он пустил на личные нужды.

Против парня возбудили уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

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