В Крыму открыли кафе-двойник «KFC». Фото: Вадим Никифоров / Facebook

В социальных сетях распространяется фотография нового кафе, открывшегося в Крыму. Название заведения – «GFC» - отсылает к известной международной сети ресторанов быстрого питания «KFC».

- Думал, что наглее «CFC» ничего быть не может. Но здесь пошли чуть дальше, - написал в своем Facebook Вадим Никифоров.

Некоторые из пользователей иронизируют: по их словам, в Крыму много плагиата и краж интеллектуальной собственности.

- Это ответ экономическим мерам стимуляции, которые в Вашингтоне называют санкциями, - подчеркнул один из комментаторов.

Напомним, турист, отдыхавший в Ялте с семьей, заказал вертолет за 200 тысяч рублей ради доставки еды из «Макдональдса». Представителю богатого отдыхающего ради заказа, состоящего из 20 позиций, пришлось лететь в Краснодар.

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