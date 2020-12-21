Пьяный севастополец «избил» терминал

Севастополец хотел убежать на припаркованном автомобиле. Фото: Архив "КП"

В Севастополе полицейские задержали пьяного мужчину, который пытался разбить терминал, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Крыму и Севастополю.

Пьяный 38-летний крымчанин вечером избивал сенсорный экран аппарата в торговом центре. Мужчина вел себя неадекватно: матерился и размахивал кулаками.

Сотрудники Росгвардии приехали на место происшествия сразу после того, как сработала сигнализация. Они попытались задержать скандального крымчанина, но тот решил сбежать на припаркованном рядом автомобиле. Его вовремя схватили росгвардейцы и доставили в полицейский участок.

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