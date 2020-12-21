Из машины жителя Ростовской области в Симферополе вытащили 177 тысяч рублей

Из машины ростовчанина житель Симферополя вытащил порядка 180 тысяч рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Симферополе обокрали жителя Ростовской области: неизвестный вытащил из машины 42-летнего мужчины 177 тысяч рублей.

Потерпевший обратился в полицию крымской столицы с заявлением о краже. Во время расследования сотрудники правоохранительных органов задержали ранее судимого 41-летнего жителя Симферополя.

Подозреваемый свою вину признал и рассказал, что сложностей во время кражи денег не возникло, поскольку автомобиль был не закрыт, и свидетелей преступления не было.

Против обвиняемого возбудили уголовное дело. За кражу порядка 180 тысяч рублей ему грозит до двух лет лишения свободы.

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