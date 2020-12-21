Новая неделя в Крыму будет морозной и туманной

Новая неделя в Крыму будет туманной Фото: Архив "КП"

На этой неделе в Крым придет настоящая зима. Мокрый снег, гололед и похолодание прогнозируют с 21 декабря специалисты Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В столице температура воздуха ночью опустится до -3 °C, днем будет 0 °C. Также пройдет мокрый снег. Водителям стоит быть осторожнее на дорогах, возможен густой туман и гололед.

Мокрый снег накроет и южное побережье Крыма. Ветер умеренный северо-восточный 7-12 м/с. Ночью воздух прогреется до +2 °C, днем до +7 °C.

Осадков не предвидится лишь в Севастополе. Ночью синоптики обещают -2 °C, днем +3 °C. Ожидается северо-восточный ветер, его сила составит 7-12 м/с.

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