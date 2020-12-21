Пожар в Симферополе: Ночью полыхал магазин

В Симферопольском магазине ночью случился пожар. Фото: Главное управление МЧС по РК

Сегодня ночью, 21 декабря, в Симферополе горе магазин. Пожар случился на улице Карла Маркса, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.

На место тут же направились пожарные.

- Горело одноэтажное здание, в котором находился магазин. Огонь мог задеть и другие здания, - рассказали в ведомстве.

Локализовать и ликвидировать пожар удалось за 2 часа. Пострадавших нет. О причинах возгорания пока ничего не известно, в этом разберутся эксперты.

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