Генпрокуратура признала Севастополь криминальной столицей России

Общее количество правонарушений в Севастополе составило 5,1 тысячу. Фото: Архив "КП"

В 2020 году Севастополь получил звание самого криминального города России. Согласно статистике Генеральной прокуратуры России по неблагополучным регионам по динамике преступности, город русских моряков в 2020 году возглавил рейтинг самых криминальных районов страны.

Только за последний год в Севастополе зафиксировали 44,3% прироста преступности. Общее количество правонарушений составило 5,1 тысячу. Почти 60% из них так и остались нераскрыты.

Самыми благополучными регионами в 2020 году оказались Чечня, в которой преступность уменьшилась на 18%, Северная Осетия-Алания - на 17,5% и Адыгея - минус 13,9%.

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