Ялту посадят на опреснители морской воды

Счастливенское водохранилище обмелело. Фото: Водоканал ЮБК

Ялту будут обеспечивать водой за счет опреснительных установок. Дефицит ресурса невозможно компенсировать горными источниками, а глобальных запасов воды в регионе нет.

- С коллегами из федерального центра мы в пятницу поставили точку в обсуждениях, что якобы в районе Ялты есть астрономические запасы воды — нет ничего, максимум 3-4 тысячи кубометров, - подчеркнул глава Крыма Сергей Аксенов. - Коллеги согласились, что воды нет, и необходимо ставить в Ялте опреснение для гарантированного водоснабжения.

По словам главы региона, периодически возникает информация о месторождениях воды. Однако никаких подтверждений этому нет, и если даже собрать воедино все источники на полуострове, нет возможности подать эту воду потребителям через «единую трубу».

- На этой неделе будет принято окончательное решение. По Ялте оно уже принято, и к концу недели все приступят к работе, - заверил Аксенов.

Напомним, с 14 декабря Большая Ялта перешла на почасовую подачу воды. Два главных водохранилища региона — Загорское и Счастливенское — обмелели из-за сокращения дебета горных рек и большого расхода воды в курортный сезон.

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