Крымские власти приняли проект о дефицитном бюджете

Проект одобрили при первом чтении, а после внесли 13 правок. Фото: Архив "КП"

Крымские власти в понедельник во втором чтении одобрили проект закона о трехлетнем бюджете республики. Решение принято во время сегодняшнего заседания парламента.

Согласно документам, в 2021 году расходы превысили доходы на 1,4 миллиарда рублей. Проект закона одобрили в первом чтении 14 декабря, а ко второму чтению его дополнили 13 поправками, которые парламентарии включили в текст бюджета.

Как сообщила министр финансов Крыма Ирина Кивико, принятый бюджет сохраняет социальную направленность и гарантирует исполнение всех социальных обязательств.

- В результате изменились основные параметры бюджета: доходы составят 153,3 млрд рублей, расходы - 154,7 млрд рублей, дефицит - 1,4 млрд рублей. В плановом периоде доходы равны расходам и на 2022 год составят 166,4 млрд рублей, на 2023 год - 235,7 млрд рублей, - отметила вице-премьер Крыма и уточнила, что увеличение объема безвозмездных поступлений в целом на 2021 год составило 2,5 млрд рублей.

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