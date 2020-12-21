В новогодние праздники график подачи воды в Ялте и Симферополе пересмотрят

Стоп-кадр из фильма "С легким паром"

На новогодние праздники графики подачи воды в Ялте и Симферополе будут пересмотрены. Благодаря осадкам Южный берег стал получать воду из горных источников, а в центральной части полуострова увеличился дебет скважин.

- Надо постараться праздники пройти таким образом, чтобы у крымчан было понимание, когда будет вода и мы выдерживали графики. Тем более, что на праздники все будут дома, - указал глава Крыма Сергей Аксенов. - Где будет возможность увеличить, если обстановка будет позволять, даем максимальную возможность получать воду.

При ежесуточном потреблении 44 тысячи кубометров воды в Ялте больше 30 тысяч стало поступать из источников. При балансе расхода и притоков ситуация в курортной столице нормализуется быстрее, чем в столице административной. Для Симферополя 110 тысяч кубов из подземных источников — план к весне. Сейчас из скважин столичный регион получает по 65-70 тысяч кубометров в сутки при потребности в 150 тысяч.

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