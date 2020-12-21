В Крыму началось круглосуточное дежурство бригад «Крымавтодора»

Госпредприятие организовало дежурство по всему Крыму. Фото: пресс-служба ГУП РК «Крымавтодор».
Госпредприятие «Крымавтодор» организовало круглосуточное дежурство по всему полуострову из-за ухудшения погоды и выпадения осадков.
- Было задействовано больше 30 единиц специализированной дорожной техники. Провели обработку трасс на Ангарском и Грушевском перевалах, а также дорог с повышенной интенсивностью движения, - уточнили в пресс-службе предприятия.
Общая протяженность дорог, обработанных реагентами, составила 800 километров.
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