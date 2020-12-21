Часть Керчи 25 декабря останется без света: Адреса

Без света 25 декабря останутся жильцы 36 улиц Керчи Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

В Керчи 25 декабря пройдет масштабное отключение света. Без электричества останется 36 улиц, сообщает Керченский РЭС.

Причина отключений - плановый ремонт на оборудовании. Ограничения будут действовать всего 11 часов - с 8.00 до 17.00 по таким адресам:

ул. Ермака;

ул. Новогодняя;

ул. Низинная;

пер. Подмаячный;

ул. Сигнальная;

ул. Катерная;

ул. Кристи;

ул.Горная;

ул. Подгорная;

ул. Десантная;

ул. Подполковника Рудя;

ул. 8 Марта;

ул. Холмистая;

ул. Каширина;

ул. Бахчевая;

ул. Тургенева;

ул. Красная;

ш. Меотийское;

ул. Ново-Баксянская;

ул. Собина;

ул. Жуковского;

ш. Киммерийское;

ул. Кубанская;

ул. Радищева;

ул. Минина;

ул. Тарасенко;

ул. Комсомольская;

ул. Пригородная;

ул. Береговая;

ул. 1-я Береговая;

ул. 2-я Береговая;

ул. Репина;

ул. Чапаева;

ул. Крестьянская;

ул. Школьная;

ул. Сипягина.

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