Часть Керчи 25 декабря останется без света: Адреса

Без света 25 декабря останутся жильцы 36 улиц Керчи
Фото: Иван ТИМОФЕЕВ
В Керчи 25 декабря пройдет масштабное отключение света. Без электричества останется 36 улиц, сообщает Керченский РЭС.
Причина отключений - плановый ремонт на оборудовании. Ограничения будут действовать всего 11 часов - с 8.00 до 17.00 по таким адресам:
ул. Ермака;
ул. Новогодняя;
ул. Низинная;
пер. Подмаячный;
ул. Сигнальная;
ул. Катерная;
ул. Кристи;
ул.Горная;
ул. Подгорная;
ул. Десантная;
ул. Подполковника Рудя;
ул. 8 Марта;
ул. Холмистая;
ул. Каширина;
ул. Бахчевая;
ул. Тургенева;
ул. Красная;
ш. Меотийское;
ул. Ново-Баксянская;
ул. Собина;
ул. Жуковского;
ш. Киммерийское;
ул. Кубанская;
ул. Радищева;
ул. Минина;
ул. Тарасенко;
ул. Комсомольская;
ул. Пригородная;
ул. Береговая;
ул. 1-я Береговая;
ул. 2-я Береговая;
ул. Репина;
ул. Чапаева;
ул. Крестьянская;
ул. Школьная;
ул. Сипягина.
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