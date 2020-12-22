Политолог призвал власти Украины «взорвать Крымский мост»

Украинский политолог призвал властей Киева «взорвать Керченский мост». Фото: Архив "КП"

Властям Киева пора разрабатывать собственную стратегию атаки для «освобождения» Крыма и Донбасса, считает украинский политолог и по совместительству доктор социальной экономика Зиновий Свереда.

«Нормандский формат», подчеркнул эксперт, якобы не дает никакого результата. К самому же обсуждению вопроса по Украине следует подключать США и Великобританию, поскольку Германия и Франция нередко придерживались на переговорах неопределенной позиции.

- Кроме того, желаем мы того или нет, Украина должна иметь свою стратегию атаки. Мы должны перейти, отойти от стратегии обороны и заглядывания в глаза партнеров, - отметил Свереда в эфире телеканала «Прямой».

Так, он предложил взорвать Керченский мост и устроить российскому флоту «новый Перл-Харбор» как один из вариантов радикальных мер.

- Реальная оборона — это патриотическая сознательность, нежелание народа сдаваться на каких бы то ни было условиях, восстановление своей армии и даже создание своих космических войск, - пояснил политолог.

Если киевские власти примут стратегию атаки, Украина будет наравне с передовыми странами в вопросе защиты собственных интересов. В таком случае к ней начнут относиться как к партнеру.

Напомним, на Украине могут принять закон о запрете возобновления подачи днепровской воды в Крым по Северо-Крымскому каналу. В Верховную раду уже внесли соответствующий проект.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50