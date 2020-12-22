Нескольким улицам Симферополя дали новые названия

14 симферопольских улиц будут носить имена известных личностей. Фото: Госсовет Симферополя

Новые названия получили 14 улиц Симферополя. Их огласили депутаты во время очередной сессии Горсовета. Улицы переименовали в микрорайонах Петровские высоты, Маршала Жукова и Луговое-2.

Назвать улицы решили в честь выдающихся личностей - Петра Палласа, который был исследователем полуострова и ученым, Николая Эрнста - крымоведа и историка. Также улицы будут носить имена подпольщиков Евгения Семнякова и Валентины Гаршиной, поэта - Сеитумера Эмина, хореографа - Акима Джемилева. Кроме этого, в список названий включили фамилии известных крымских ученых, политиков и культурных деятелей.

Уже назвали 4 улицы в микрорайоне Луговое-2, в микрорайоне Петровские высоты также 4, в микрорайоне Маршала Жукова - 5.

- Наименования элементов улично-дорожной сети отсутствовали, в связи с чем подготовлен проект решения этой задачи. Проект позволит жителям улиц спокойно регистрироваться по месту жительства, а детей можно будет поставить на учет в садики - говорится в тексте документа.

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