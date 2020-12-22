Двое кандидатов отказались от борьбы за кресло главы администрации Ялты

В Ялте выбирают главу администрации

В Ялте двое кандидатов отказались от участия в конкурсе по избранию главы городской администрации. Сергей Бойцов снял свою кандидатуру еще до начала конкурса, Надежда Обухова — во время рассмотрения ее кандидатуры.

Обухова представилась юристом из Москвы, сообщила, что в пятый раз участвует в конкурсе и оставит за скобками частую смену руководителей городской администрации. Но то, что на конкурс допускаются кандидаты без справки об отсутствии судимости, поскольку такое требование к ним не предъявляется, нарушает требования законодательства. О чем Обухова сообщила в судебном иске и там продолжит общение с членами конкурсной комиссии. На этом она прекращает свое участие в конкурсной процедуре.

Таким образов в конкурсе принимают участие два кандидата - Михаил Воронов и Янина Павленко. Последняя исполняет обязанности главы администрации с ноября.

Конкурс проходит 22 декабря в прямом эфире.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50