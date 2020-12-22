Эксперт рассказал, как получить путинские выплаты на ребенка

Выплаты за детей будут начисляться автоматически. Фото: Архив "КП"

Единоразовые путинские выплаты на маленького ребенка до 7 лет в размере 5000 рублей будут начислять автоматически, но не всегда. Как сообщила в интервью «Вести Крым» начальник отела организации назначения и перерасчета пенсий отделения Пенсионного фонда России по Крыму Элана Робунова, некоторым родителям нужно будет написать заявления.

По ее словам, пособие будут начислять автоматически только тем, кто уже получал выплаты. Всем, кто еще не получал субсидии или тем гражданам, у которых появились изменения в фамилии или расчетного банковского счета, нужно будет написать заявление.

Также с заявлением на получение пособия к Новому году должны обратиться родители, у которых ребенок родился после 1 июня 2020 года.

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