Реставрация Митридатская лестниц в Керчи завершена

Для посещения Митридатские лестницы откроют весной 2021 года. Фото: пресс-служба администрации Керчи

Масштабная реконструкция Митридатских лестниц в Керчи завершена. Ремонт объекта культурного наследия проходил в рамках ФЦП, сообщил глава администрации города Сергей Бороздин.

Сегодня, 22 декабря, объект принимает в эксплуатацию комиссия специалистов.

- Эксперты проверяют, соответствует ли объект проекту и техзаданию. Митридатские лестницы уже подключили к городским сетям, вечером достопримечательность города подсветят наружные и декоративные фонари, - отметил Бороздин.

По всей площади объекта установили больше 600 светильников, некоторые даже встроили в плитку, поручни и столбы.

Глава Керчи добавил, что пока лестницы для посещения закрыты. Планируется дополнительно благоустроить прилегающую территорию, а после провести торжественное открытие. Чтобы обеспечить сохранность объекта, на месте смонтируют систему видеонаблюдения и поставят пункты охраны. Открытие, предположительно, состоится в мае 2021 года.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50