В Крыму молодая «яжемать» оставила младенца мерзнуть на улице

Ребенок около часа провел на морозе. Фото: Скриншот из видео

Среди крымских пользователей социальных сетей набирает популярность пост о молодой матери. 20-летняя девушка, гулявшая с ребенком по парку, решила согреться в кафе, однако малыша брать с собой в заведение она не стала.Новость вызвала резонанс и бурю возмущения среди пользователей.

Как рассказывают очевидцы, которые выложили видео в соцсети, ребенок около часа провел на морозе один.

- Он мерз, плакал, а мать все это время игнорировала ситуацию, - пишут очевидцы в соцсетях. - Мы зашли в кафе сказать, что ребенку плохо, но в ответ услышали только многочисленное возмущение - мой же ребенок, где хочу - там и оставляю.

В комментариях люди подхватили волну возмущений.

- Ужас! Как вообще так можно, - пишут одни.

- Лишить материнских прав моментально!, - осуждающе подхватывают другие.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50