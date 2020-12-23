Власти Крыма попросят Министерство обороны РФ поставить в Ялте и Симферополе дополнительные ковид-госпитали, сообщил глава республики Сергей Аксенов.- Нужно развернуть дополнительный госпиталь на 200 мест в Ялте, буду по этому поводу готовить к Министерству обороны обращение. В Симферополе, возможно, поставим резервный госпиталь, - объяснил Аксенов.Также он добавил, что для больных COVID-19 в Ялте поставят больше коек.- Количество коек для больных коронавирусом в Ялте в конце текущего года вырастет со 120 до 200. А в 2021 году до конца января будет насчитывать 250 коек, – сообщил глава.Кроме этого, Аксенов уверен, что курортные города нужно обеспечивать в первую очередь, чтобы не столкнуться с серьезными проблемами, ведь на новогодние праздники туда приедет много отдыхающих.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50