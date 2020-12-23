За минувшие сутки в Крыму новой коронавирусной инфекцией заболели 350 человек.Как сообщил глава региона Сергей Аксенов, 16 случаев зарегистрировано с бессимптомным течением заболевания.- Из общего количества заболевших 246 выявлены при обращении за медицинской помощью, 104 - среди контактных, - написал глава РК в соцсетях.Всего ковид в Крыму подтвержден у 21 тысячи 756 человек с начала года. Выздоровело 16 тысяч 410 человек. Умерло в республике с начала пандемии 422 человека.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50