За неделю в Крыму число учителей и школьников, которые заболели Covid-10, увеличилось на 39%.- Зарегистрирован 71 случай новой коронавирусной инфекции среди педагогов и учащихся, на прошлой неделе было 51, - уточнила главный санврач республики Наталья Пеньковская.Сегодня из-за ковида и ОРВИ закрыто больше 140 классов.С начала года, напомним, ковид подтвержден в Крыму у более чем 22 тысяч человек. За все время выздоровело почти 17 тысяч. Умерло - 436 человек.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50