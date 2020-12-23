Руководитель «Крымфармации» и начальник управления лекарственного обеспечения Минздрава Крыма уволены с занимаемых должностей.Как сообщил глава Минздрава республики Александр Остапенко, на работу крымских врачей за неделю поступило почти 140 жалоб.- Поступило 139 жалоб на работу врачей и другого персонала. Не вовремя открытые листы нетрудоспособности, выход врача на дом не день в день. Это все лежит в компетенции руководителей на местах, - заявил Остапенко на заседании оперштаба по ковиду.Он отметил, что требует анализа обращений и оперативной реакции на них.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50