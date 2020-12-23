Некоторые крымские лаборатории, которые берут тесты на коронавирус, принудили временно закрыться из-за несоблюдения санитарного законодательства, сообщила руководитель Роспотребнадзора по РК Наталья Пеньковская.Закрываться пункты будут на генеральную уборку.- Пункты тестирования на COVID-19 на прошлой неделе проверяли сотрудники Роспотребнадзора. На местах они выявили нарушения санитарного законодательства. Лабораториям выдали предписания на проведение генеральной уборки и помывки, - отметила Пеньковская.Она добавила, что проверки пунктов тестирования и лабораторий сейчас проводят по всей стране, такое распоряжение дал главный государственный санитарный врач РФ.- Охват тестирования остается на высоком уровне, несмотря на приостановку работы некоторых пунктов. В сутки на 100 тысяч населения тестируется минимум 242 человека, - подчеркнула руководитель регионального Роспотребнадзора.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50