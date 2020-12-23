Неадекватные пьяные мужчины среди бела дня приехали на такси к главной елке Евпатории и начали там хулиганить. Происходящее засняла камера видеонаблюдения.Вандал залез на новогоднюю инсталляцию полярной медведицы и хотел на ней покататься, но потеряв равновесие мужчина начал падать, крепко ухватившись за уши медведицы. Хулиган полетел вниз головой с инсталляции, прихватив с собой и ее часть.Друзья мужчины продолжали спокойно стоять у такси, а увидев беспорядок, который натворил их приятель, быстро погрузили его в машину и увезли.Инцидент огорченно прокомментировала председатель Горсовета Олеся Харитоненко:- Мы ставим, стараемся, а они ломают... А ведь еще и Новый год не наступил.Рабочие подрядной компании уже на следующий день починили медведицу, прикрепив ушки на место.А с хулиганами предстоит разобраться полиции, им переданы все записи с камер видеонаблюдения.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50