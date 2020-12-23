В Крыму с января 2021 года подорожает проезд на городском общественном транспорте. Соответствующий приказ можно найти на официальном сайте правительства региона.Так, за проезд в Алуште, Джанкое, Евпатории, Керчи, Красноперекопске, Симферополе, Феодосии и Ялте пассажир должен будет отдать 17 рублей при оплате банковской картой и 22 рубля при оплате наличными.Проезд на общественном транспорте в Бахчисарае, Саках, Судаке и Черноморском обойдется гражданам в 15 рублей при бесконтактной оплате и в 20 рублей наличными.За провоз багажа, занимающего одно место, пассажир будет платить по тому же тарифу. В документе также отмечается, что если в автобусе нет валидатора или он не работает, за проезд можно будет рассчитаться по наименьшему из двух тарифов.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50