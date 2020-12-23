В Керчи из-за аварии на теплотрассе без отопления осталось около 27,7 тысячи горожан.- В Керчи по состоянию на 23 декабря на 9.30 проводятся аварийно-восстановительные работы в связи с утечкой на теплотрассе котельной по улице Магистральное шоссе, - сообщают в пресс-службе МЧС по Крыму.Без отопления осталось 174 дома в районе завода имени Войкова – 27 тысяч 714 человек, из которых 12 тысяч детей.В пресс-службе уточнили, что работы на теплотрассе закончат 23 декабря до 16.00.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50