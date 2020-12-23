Крымским школьникам продлили каникулы. Вместо 11 дней дети будут отдыхать две недели. Занятия в этом году завершатся у ребят 28 декабря, сообщила министр образования, науки и молодежи Крыма Валентина Лаврик.- Каникулы стартую с понедельника - 28 декабря. Выходные продлятся до 10 января - две недели. Тот материал, который ребята не прошли в текущем учебном году, перенесут на следующий год, дорабатывать они его будут в третьей четверти, - объяснила министр,Лаврик добавила, что по этому поводу учителя проведут родительское собрание в течение трех дней. Оно состоится в онлайн-режиме.Напомним, ранее глава Крыма Сергей Аксенов огласил о досрочном начале школьных каникул.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50