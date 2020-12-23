Председатель Государственного Совета Крыма Владимир Константинов дал оценку острой проблеме региона: водной блокаде и вододефицита.По его мнению, Крым не нуждается в помощи Украины, поскольку использовать их воду будет технически сложно.- Нужно строить опять водоводы, станции приема и так далее. Это колоссальные средства, - подчеркнул Константинов, слова которого приводит Крымская газета.Он добавил, что пока нет возможности договориться с Украиной.- На Украине из государственного переворота никаких выводов не сделали. У нас есть свой план, так что проблемы будут решены, - подчеркнул спикер республиканского парламента.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50