Власти Крыма планируют реанимировать морской туризм. На данный момент готовится технико-экономическое обоснование для проекта, связанного со строительством и реконструкцией яхтенных марин и восстановлением портопунктов.- Морской туризм был одним из достаточно привлекательных моментов Крыма. Мы смотрели динамику: в 89-90-х годах морским транспортом как туристическим для водных прогулок пользовалось около 2,5 миллионов человек в год. На данный момент в год им пользуется около 50-79 тысяч человек, - пояснил глава Крыма Сергей Аксенов во время итоговой пресс-конференции, добавив, что сейчас часть перевозчиков работает «в тени».Реконструкция и возведение яхтенных марин и портопунктов начнется в середине 2021 году. Очередность ремонта портопунктов – это 290 причалов и малых пристаней, разбросанных по Крыму - определят и согласуют с Федеральным правительством. Помимо этого, будет обновлен морской транспорт, большая часть которого произвели еще в советское время.- Для замены морского транспорта мы ведем переговоры с крупными игроками. Последняя встреча была с Александром Лебедевым – одним из владельцев пансионата «Море» в Алуште. Он владеет водным транспортом на электроходу, - отметил Аксенов.Он добавил, что сейчас готовится предложение на Госсовет при президенте РФ по развитию электротранспорта в Крыму, в том числе водного.- Наладить производство можно частично в Санкт-Петербурге, частично в Крыму, - подчеркнул Аксенов.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50