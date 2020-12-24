Строительство игорной зоны в Крыму начнется в первом квартале 2021 года. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на итоговой пресс-конференции.- Инвестиционное соглашение заключено, земля выделена, строительство, скорее всего начнется в первом квартале, - отметил он. - Знаю, что инвестор занимается проектированием. Игорная зона будет на краю поселка Кацивели, мешать никому не будет и станет источником дохода для бюджета Крыма.Напомним, первые объекты игорной зоны «Золотой берег» должны быть сданы в 2024 году. Площадь игорной зоны составит 14,6 га. На отведенном участке возведут масштабный комплекс с казино, гостиницей, ресторанами, кафе, летним театром, кино-концертным залом, конференц-залом, крытыми и открытыми бассейнами.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50