Работа крымских депутатов в Госдуме РФ полностью устраивает республику, сообщил глава региона Сергей Аксенов на ежегодной пресс-конференции.- И сенаторы и депутаты госдумы работают системно, мы с ними регулярно на связи. По всем вопросам консультируемся, но дело в том, что большинство вопросов по республике принимает глава государства. Все решается быстро - за 1-3 дня, в том числе и согласование отдельно в Госдуме, - отметил глава РК.Также он поблагодарил коллег из Госдумы за то, все парламентские партии поддерживают все инициативы Крыма.- С лидерами парламентских фракций у нас тоже никогда не было проблем. В совете федерации конструктивно работа выстроена. Однако, это не значит, что у нас не могут появиться новые лица в депутатском корпусе. Мы с Владимиром Константиновым в январе 2021 года снова просмотрим ситуацию и будем определяться, кто представит республику в законодательных высших органах РФ.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50