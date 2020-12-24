На полуострове в следующем году планируется строительство двух новых приютов для животных. Также закончится возведение приюта в Симферополе, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на ежегодной пресс-конференции.- В среднем в год чипируется и стерилизуется около 8 тысяч бродячих собак в Крыму. Дальше их отпускают на свободу. В 2021 году мы планируем построить приют для агрессивных животных в Сакском районе - в поселке Сизовка. На эти цели выделили 4 миллиона рублей. Сразу скажу - усыплять собак никто не будут, - заявил Аксенов.Глава РК добавил, что приют в Симферополе, который будет вмещать 300 голов, закончат в 2021 году.- Первая очередь завершится в первом квартале 2021 года, вторая - в конце года. Кроме этого, охватим Керченский и Ленинский районы, в последнем построим модульный приют на 300 голов за 18-20 миллионов рублей, - заключил он.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50