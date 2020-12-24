На крымчанина, который отправил контрабандой товары военного назначения из республики в ряд западных стран, завели уголовное дело, сообщили в пресс-службе Южной оперативной таможни.Симферополец решил отправить в международных почтовых отправлениях продукции военного назначения в США, Финляндию, Францию и Данию. Он отправил десять общевойсковых фильтрующих противогазов ПМК-3 (с комплектующими частями) и два специальных шлема первого класса защиты 6Б47.По информации ведомства, в документах отправки продукцию обозначили как товар гражданского назначения.На мужчину возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ - незаконное перемещение через таможенную границу вооружения.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50