Сегодня личный состав медицинского отряда Черноморского флота прибыл в Ялту для развертывания ковидного госпиталя, сообщили в пресс-службе минобороны РФ.На полуостров прибыло 100 военнослужащих и 25 единиц специальной военной техники.- В настоящее время военнослужащие приступили к развёртыванию госпиталя и установке специального оборудования, - отметили в пресс-службе.Напомним, из-за нестабильной эпидемиологической обстановки на полуострове глав республики обратился к Министерству обороны РФ с просьбой развернуть дополнительные ковидные госпитали. Вчера, 23 декабря, на просьбу откликнулся президент России Владимир Путин. Он поручил развернуть госпитали в Ялте и Симферополе в ближайшие дни.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50