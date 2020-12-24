Прокуратура Крыма начала расследование жуткого случая: мать оставила своего ребенка мерзнуть в коляске на улице, а сама ушла пить горячий чай в кафе.Пост о молодой матери, оставившей своего младенца в коляске на улице взволновал не только пользователей интернета. После скандального видео прокуратура республики решила организовать проверку.Как оказалось, горе-мать оставила малютку без присмотра возле заведения общепита на улице Буденного. На улице ребенок находился около часа. Он мерз, плакал, но девушка продолжала чаепитие.- В ходе проверочных мероприятий будут приняты меры к установлению личности молодой девушки, выяснены обстоятельства произошедшего, а также условия жизни и воспитания ребенка, - отметили в ведомстве.Также после проверки в ведомстве дадут оценку соблюдению уполномоченными органами законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, исполнению родителем обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка.После проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50