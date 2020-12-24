Симферопольцам и гостям столицы в конце декабря предстоит услышать целую серию оповещений и звук сирены. Таким образом власти города в очередной раз проверят исправность системы оповещения, сообщили в пресс-службе администрации.Наладка пройдет с 21 по 30 октября.- На протяжении 9 дней в Симферополе состоится проверка и наладка системы оповещения. Просим жителей и гостей города не паниковать при включении громкоговорителей и сирен, - отметили в администрации.Людей просят сохранять спокойствие.Напомним, система оповещения необходима в случае чрезвычайных событий в городе и регионе. С помощью нее жители смогут услышать важное сообщение и последовать рекомендациям оповещающего.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50