Симферопольца 29-лет обвиняют в убийстве мужчины. Сотрудники прокуратуры выдвинули злоумышленнику обвинение по уголовному делу, сообщили в пресс-службе Прокуратуры РК.- Мужчина в состоянии алкогольного опьянения в июле 2020 года повздорил с местным жителем, которому не понравилось, что тот шумит ночью, - рассказали в ведомстве.Конфликт закончился резней. Злоумышленник нанес своей жертве 15 ударов ножом в голову и туловище. Мужчина от полученных травм умер на месте.Уголовное дело с обвинительным заключением отправили в Железнодорожный районный суд. Симферополец обвиняется в преступлении по статье «убийство».Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50