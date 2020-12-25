Осенью 2020 года между мужчиной и женщиной в крымском поселке завязалась ссора, которая закончилась трагично. 37-летняя жительница Симферопольского района схватила деревянную швабру и начала избивать своего обидчика.Удары пришлись в голову, туловище и грудную клетку. Потерпевший уехал из дома на машине и спрятался в здании МУПа, где раньше работал. От полученных травм несчастный там и скончался.Против женщины возбуждено уголовное дело, его направили в Симферопольский районный суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50