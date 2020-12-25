Строительство в Крыму опреснительных станций является крайней мере, в случае если запасов воды хватать не будет.- Ведем работы по возможности применения опреснения воды. Считаем эту меру как крайнюю. Если не будет хватать запасов воды, пойдем на опреснение. Но это будет самым дорогим решением, - подчеркнул вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на пресс-конференции.Под возведение опреснительной установки уже отвели место, и оно готово к работам. Власти же ждут результаты разведки.- Каждый день мне докладывают, как идет бурение скважин, какой дебит воды, еще два-три месяца в первом квартале следующего года будем бурить, поймем основные наши возможности, и после этого примем окончательное решение по опреснителю, - отметил вице-премьер.Хуснуллин также выразил надежду, что к весне следующего года заработает Бештерек-Зуйский водозабор.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50