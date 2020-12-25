Площадь имени Куйбышева в Симферополе предложено переименовать в площадь имени Григория Иоффе, который был главой Общественной палаты Крыма со дня ее основания.Иоффе, напомним, умер в этом ноябре на 68-м году жизни.Как заявила Анастасия Гридчина, член Общественный палаты республики, идею о переименовании площади еще обсуждают. Окончательное решение не принято.- Инициатива создана от лица Ассамблеи славянских народов и от комиссии Общественной палаты, - сказала она во время пресс-конференции.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50