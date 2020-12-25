В социальных сетях набирает популярность видео, на котором запечатлен погром в средней школе №1 поселка Гаспра, сообщает ForPost.Неизвестный мужчина с кувалдой в одной руке и с сигаретой в другой уверенно подходит к одному из проемов между окнами и начинает отбивать откосы. Затем переходит к следующему. Свои действия мужчина никак не комментирует.Зато за кадром один из голосов – явно женский – в поддержку заявляет, что если нет денег, то нет и работы. Еще один голос, принадлежащий якобы ребенку, одобряет действия мужчины фразой «молодец, дядя Антон!». На это видео заканчивается.После распространения ролика в социальных сетях администрация Ялты опровергла информацию о невыплате денег рабочим. Возможно, средства субподрядчику задолжал коммерсант, поэтому городской УКС направил требование срочно погасить долг, если таковой имеется.- Ремонт оконных откосов был выполнен некачественно и на данный момент переделан. Управление капитального строительства проверяет качество этих работ. А правомерность действия лица, запечатленного на видео, проверят правоохранительные органы, - уточнили в официальном сообщении.Поскольку корпус школы закрыт на ремонт, уроки там временно не проводятся, сообщили в пресс-службе администрации курортной столицы.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50