В Симферополе выбирают одну территорию города, которая в 2021-2022 годах подлежит благоустройству. Всего власти отобрали 10 зон, помочь выбрать одну из них может каждый симферополец, приняв участие в голосовании, сообщили в пресс-службе администрации столицы.Кроме этого, жители столицы могут предлагать и свои варианты, которые обязательно учтут при формировании планов по благоустройству.УЧАВСТВУЮИ ТАКИЕ ЗОНЫ:- сквер Казанский;- площадь Ленина;- общественная территория в районе школы № 44 в микрорайоне Фонтаны;- площадь Куйбышева;- бульвар Франко от ул. Куйбышева до ул. Менделеева;- сквер по ул. Данилова;- сквер Дыбенко;- сквер у доски почета КРИК;- общественная территория ул. Залеская от ул. 60лет Октября до ул. Аральская;- сквер Балаклавский.Проголосовать можно по ссылке.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50