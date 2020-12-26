Коллекционер из Красногвардейского района тщательно отбирал монеты, перекупал их, находил в самых необычных местах. Коллекция была для него особым занятием, ведь правильная очистка и хранение монет - ювелирная работа. Но в очередной раз вернувшись домой, он пришел в шок, обнаружив пропажу ценности.Неизвестный вор проник в частный дом поселка Новоэстония днем и тайно похитил 3 серебряных монеты. Возможно, злоумышленник был в курсе ценности украденого, ведь перепродать монеты можно за хорошие деньги.Владелец коллекции рассказал, что у него украли три царских сребреника: «Самодержец Всероссийский Петр Император» 1723 года - оценивают от 100 тысяч за единицу, «Самодержец Всероссийский» 1927 года - от 30 тысяч за единицу и «Всероссийская Императрица Самодержица» 1736 года - от 34 тысяч за единицу.По факту кражи полицией возбуждено уголовное дело по статье «Кража».Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50