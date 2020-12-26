Председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк заразился коронавирусом. Как сообщили в пресс-службе председателя Совмина, сейчас чиновник находится на самоизоляции.По информации ведомства, сегодня тест на ковид, который Гоцанюк делает регулярно, дал положительный результат. Председатель принял решение в период болезни уйти в отпуск, однако свою деятельность не прекращает сообщает «Крым-24».Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50