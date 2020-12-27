Крымские фермеры за год продали 25 тысяч тонн сельхозпродукции на продовольственных ярмарках.- Проведение ярмарок – единственный способ удержать цены. Производители сельской продукции. Мы им помогаем и поддерживаем всеми возможными способами для того, чтобы объемы валовой сельхозпродукции увеличивались, - отметил министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин во время подведения итогов года.В течение года, по словам Рюмшина, цены и качество на всех ярмарках контролировались сотрудниками министерства. Он также напомнил, что последние предновогодние ярмарки проходят в Симферополе 27 декабря.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50