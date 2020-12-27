Ремонт Крымского художественного училища обойдется региональным властям в 200 миллионов рублей. Реконструкция ведется в рамках Республиканской адресной инвестиционной программы.Работы, в которые также включены благоустройство и озеленение прилегающей территории, должны быть завершены в 2022 году.- В соответствии с контрактом предусмотрено полное обновление учреждения: расширится площадь, будут заменены инженерные коммуникации, оборудован пищеблок, появится спортивный зал. Все для того, чтобы наши художники могли в светлых помещениях творить, учиться в комфортных условиях, получать знания на качественно новом уровне, - пояснила министр культуры РК Арина Новосельская, слова которой приводят в пресс-службе ведомства.Поскольку нынешний вид учебного корпуса художественного училища не соответствует российским нормам, здание будет смещено, а конструкции частично демонтируют для увеличения площади и числа этажей.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50