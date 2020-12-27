Среди крымских пользователей социальных сетей набирают популярность кадры мужчины, купающегося в реке Салгир.Фотографии, глядя на которые невозможно не улыбнуться, появились в одной из групп вечером 26 декабря. На них видно, как мужчина невозмутимо плывет по реке, рассекая водную гладь плавными движениями рук.Куда герой плывет и зачем – пользователи додумывали в комментариях к посту. Один из них предположил, что мужчина – спортсмен.- Наверное, из-за нехватки воды бассейн пустой, а заниматься надо. Вот и нашел выход. Тренировки ведь пропускать нельзя, - шутит комментатор.Другие считают, что дефицит воды погнал беднягу мыться и стирать вещи.- Надо же помыться и постираться как-то, - поясняет пользователь.А некоторые считают, что мужчина пустился вплавь из-за подорожания проезда на общественном транспорте. Так быстрее и дешевле.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50